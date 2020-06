Les statistiques impressionnantes d’Icardi devant le but

Mauro Icardi est officiellement un joueur du PSG pour les quatre prochaines saisons. L’attaquant argentin (27 ans) a réalisé une première saison sous le maillot Rouge & Bleu très prometteuse (31 matches, 21 buts, 4 passes décisives). On sait que l’international argentin est un buteur, mais cette saison, il affiche des statistiques impressionnantes devant le but. En effet, le numéro 18 parisien n’a besoin que 24 ballons pour marquer en Ligue 1. C’est encore mieux en Ligue des Champions, où il n’a besoin que de 22 ballons pour trouver le fond des filets. C’est le numéro 1 dans ce domaine en Europe (joueur avec au moins 3 buts). Plus impressionnant encore, Mauro Icardi marque un but tous les 3 tirs en Ligue 1. En Ligue des Champions, c’est même un but tous les 2 tirs. Des statistiques qui montrent bien que l’ancien Milanais est bien un tueur devant le but. Hâte de le retrouver sur les terrains.