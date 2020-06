Quatre cas antérieurs de contaminations au Covid détectés au PSG

Hier matin, les joueurs du PSG ont effectué leur retour au Camp des Loges, après trois mois d’arrêt en raison de la crise sanitaire. La première journée de reprise a été consacrée aux tests de dépistage PCR et sérologiques auprès des joueurs et des membres du staff. Aujourd’hui, le club de la capitale a annoncé les résultats des différents tests. Ainsi, “quatre personnes ont montré quatre cas antérieurs de contaminations au Sars-Cov2”, soit trois joueurs (dont les noms n’ont pas été dévoilés) et un membre du staff.

Le PSG précise dans un communiqué que “ces personnes avaient présenté les symptômes pendant la période de confinement alors qu’elles n’étaient pas en contact les unes avec les autres. Ils ne sont aujourd’hui plus contagieux et reprendront leur programme d’entrainement.” Pour rappel, les Rouge et Bleu poursuivront leurs tests médicaux et physiques jusqu’à demain, avant de reprendre l’entraînement par petit groupes de cinq joueurs à partir de jeudi.