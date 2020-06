Lizarazu : “Je pense que c’est une erreur de laisser partir Cavani”

Après sept saisons au sein du PSG, Edinson Cavani, en fin de contrat, va quitter les Rouge & Bleu avec le statut de meilleur buteur de l’histoire (200 buts). Mais pour Bixente Lizarazu, le PSG fait une erreur en ne prolongeant pas le Matador. Pour lui, même à 33 ans, l’international uruguayen peut encore apporter beaucoup au PSG.

“Je pense que c’est une erreur de laisser partir Cavani parce qu’il a 33 ans et je pense qu’il est encore capable de donner beaucoup au PSG. Je pense qu’il est encore capable de faire gagner des matches au PSG. Quand tu as l’ambition de remporter la Ligue des Champions, c’est dommage de se priver d’un joueur de ce niveau-là, de cette intégrité-là, commente le chroniqueur de Téléfoot dans sa pastille l’oeil de Liza. Garder Cavani, c’est aussi avoir un attaquant, un deuxième attaquant de très haut niveau pour cette saison et la saison prochaine. Cavani, à 34 ans, sera encore très bon pour la Ligue des Champions, le très haut niveau. Je l’aurais gardé jusqu’au moment où je me serais dit, ok il commence à être vieux, mais là ce n’est pas le cas ! À 34 ans, pour moi Cavani est encore suffisamment jeune pour jouer son meilleur football.”

Le champion du monde 98 a aussi validé le départ de Thiago Silva “qui a été important pendant 8 ans pour le PSG à qui il a apporté de la stabilité en défense” mais dans les moments les plus importants et les plus décisifs, “je trouve qu’il est passé à côté”, estime Liza. Le Basque indique enfin qu’il doit y avoir un passage de témoin pour que Marquinhos devienne le patron du PSG.