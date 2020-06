Lucas dévoile les 5 joueurs qui l’ont le plus impressionné avec trois de ses anciens coéquipiers du PSG

Lucas Moura a joué cinq ans au PSG. Le Brésilien est resté dans le cœur des supporters du PSG et lui est resté très attaché aux Rouge & Bleu. Dans une interview accordée à Bleacher Sport, l’actuel joueur de Tottenham a dévoilé son top 5 des joueurs avec qui il a joué et qui l’ont impressionné. Dans des propos relayés par Goal, l’international brésilien a donné le nom de quatre joueurs ou anciens joueurs du PSG avec qui il y a eu la chance de jouer. Il a donc cité Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé et Ronaldinho. Il a enfin cité son actuel coéquipier chez les Spurs, Harry Kane.