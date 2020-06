L’UEFA a sondé à l’Atlético de Madrid pour la finale de la Champions League (Marca)

Réussir au mois d’août le final de la Champions League 2019/2020, c’est une des priorités de l’UEFA. Avant de faire trancher le Comité exécutif le 17 juin, la Confédération travaille sur les alternatives. Y compris sur le site qui doit accueillir la finale voire un Final 4 ou un Final 8 car Istanbul devrait passer son tour dans ce contexte de probable post-pandémie. Et selon Marca, l’UEFA a demandé à l’Atlético de Madrid la possibilité d’organiser dans son Wanda Metropolitano la finale de la Ligue des champions. Le motif, le club de la capitale espagnole est le dernier organisateur de la finale. Et le Liverpool / Tottenham, c’était fort bien passé. Gros bémol, Madrid a été très touché par le Covid-19. Et puis l’Atlético de Madrid (comme l’Atalanta, Leipzig et le PSG) fait partie des qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Bref, il y aurait du pour et du contre. Lisbonne et Munich sont les deux autres villes citées.