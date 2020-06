L’UEFA sur le Final 8 : “Pour le moment il n’y a aucune raison de prévoir un plan B”

Le Final 8 de Ligue des champions se jouera du 12 au 23 août à Lisbonne. En conséquence, l’UEFA surveille la situation sanitaire au Portugal. Dans le pays, il y a eu ces dernières 24 heures quatre décès et 266 nouveaux cas de Covid-19 confirmés. La situation est donc relativement sous contrôle même si la zone métropolitaine de Lisbonne préoccupe un peu. Le gouvernement a décidé la semaine dernière que le Portugal sera, à compter du 1er juillet, divisé en trois niveaux d’alerte pour faire face à la pandémie de Covid-19. La plupart du pays sera mis en alerte, tandis que la zone métropolitaine de Lisbonne maintiendra l’état d’urgence. Le Portugal compte au total moins 1568 décès associés à la Covid-19 et 41.912 cas d’infection confirmés, selon le dernier bulletin de la direction générale de la santé (DGS).

La rédaction de L’Equipe a demandé à l’UEFA s’il y avait un plan B en cas d’évolution inquiétante en termes sanitaires à Lisbonne, à l’approche de la tenue du Final 8 européen (auquel le PSG doit participer). “L’UEFA est en contact permanent avec la Fédération portugaise de football et les autorités locales, répond la confédération continentale. Nous espérons que tout ira bien et qu’il sera possible d’organiser le tournoi au Portugal. Pour le moment, il n’y a aucune raison de prévoir un plan B. Nous suivons la situation au quotidien et nous nous adapterons si nous devons le faire.”