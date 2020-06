Lugano : “Tous les clubs brésiliens, plus Boca et River réunis, nous ne pourrions pas ramener Cavani”

Même si tous les cadors sud-américains se réunissaient pour faire revenir sur le continent Edinson Cavani (33 ans), ils n’y parviendraient pas. C’est ce que son compatriote, ancien de la maison PSG, Diego Lugano, manager du São Paulo FC, a signifié pour se prémunir de rumeurs intempestives suite à l’annonce de Leonardo dans le JDD, qui met définitivement le Matador sur le marché, et libre.

“On connait Cavani comme Thiago Silva qui est aussi un phénomène, le meilleur défenseur avec qui j’ai joué. Mais évidemment, comme vous le savez, Cavani et Thiago sont très appréciés et ont une grand cote en Europe. Et aujourd’hui avec la situation en Amérique du Sud, la pandémie, tout ça, même si vous réunissez tous les clubs brésiliens, plus Boca Juniors et River Plate, nous ne pouvons pas le ramener. Malheureusement. Bien sûr, nous serons toujours en contact pour savoir s’il veut un jour retourner en Amérique du Sud”, a déclaré Diego Lugano samedi dans le programme “Faixa Especial”, de SporTV.