Luis Fernandez à l’assaut de la Fédération française de football

Ancien joueur, entraîneur et dirigeant du PSG, Luis Fernandez (60 ans) se lance dans une nouvelle aventure : il monte une liste et veut trouver un candidat pour partir à l’assaut de la présidence de la Fédération française de football (FFF) afin de remplacer Noël le Graët. Les prochaines élections de la FFF devant se tenir en mars 2021.

“Quand il a pris la parole, c’était pour nous parler de sa Coupe de France et de la Coupe de la Ligue. C’est à croire qu’il n’a pensé qu’à son intérêt. On a laissé un peu trop de liberté d’expression et on s’est divisés. Il y avait ceux qui étaient pour l’arrêt définitif de la saison. Ceux qui étaient contre. On a donné la possibilité aux politiques de trancher et de décider à notre place. À l’arrivée, Lyon et le PSG vont se retrouver en difficulté en août, quand la Ligue des champions reprendra”, critique Luis Fernandez dans L’Equipe du jour. “J’en suis arrivé à la conclusion qu’il nous (les anciens Bleus de 1984 et 1998*) faut participer à la reconstruction. Il faut réorganiser la maison du football français, qui est en mauvais état, pour lui permettre de repartir sur de nouvelles bases. […] Y en a marre de ce football où on ne pense que perso. Le football, c’est collectif.”

*Dans cette démarche Luis Fernandez (qui n’est pas candidat à la présidence) se dit soutenu par Amoros, Bellone, Bossis, Domergue, Giresse et Tigana (84), Barthez, Boghossian, Desailly, Petit, Pirès et Thuram (98).