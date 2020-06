Madrid se positionne pour accueillir la finale de Champions League

On ne se sait pas encore quand et où va se jouer le final de la Ligue des Champions. Une chose est pratiquement sûre, initialement prévue à Istanbul (stade Atatürk), la finale de la Ligue de Ligue des Champions ne devrait pas se jouer en Turquie. D’après certaines indiscrétions, le Final 8 de la compétition – qui devrait se jouer en août – doit avoir lieu à Lisbonne. Une information qui devrait être officialisée le 17 ou 18 juin prochains à l’issue du Comex de l’UEFA. Mais une autre capitale européenne s’est positionnée pour accueillir la finale de la Champions League, Madrid.

“Je sais que des dispositions sont en train d’être prises, et je tiens à déclarer le soutien absolu de la mairie à cette finale de la Ligue des champions si elle pouvait avoir lieu à Madrid, indique le maire de la capitale espagnole dans des propos relayés par l’Equipe. Nous avons les conditions de sécurité adéquates, nous avons l’infrastructure et les services publics nécessaires et cela enverrait le message au monde qu’en dépit du drame que nous avons vécu, Madrid n’abandonne pas et remonte la pente.“