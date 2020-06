Maracineanu : “Le président de la FFF ne m’a jamais demandé de jouer devant 80.000 personnes”

Suite aux annonces du gouvernement qui prévoient une réouverture des stades avec du public à compter du 11 juillet avec un nombre maximal de 5.000 spectateurs, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a apporté sur Franceinfo une grille de lecture tout en précisant que Noël Le Graët n’avait pas fait une demande spécifique : “Le président de la FFF ne m’a jamais demandé de jouer devant 80.000 personnes”.

“Le chiffre, c’est 5.000 personnes maximum dans un stade. Nous allons continuer à travailler sur ce nombre. Les propositions nous remontent de la part des organisateurs d’événements, des associations de supporters, de la part aussi des clubs professionnels qui ont mis en place des protocoles, qui suivent le parcours usager depuis le domicile des supporters jusqu’à l’arrivée dans le stade, de manière à faire en sorte qu’une compétition qui rassemble du monde, ne pose pas de problèmes en termes de flux dans les transports. Des personnes qui partent toutes ensemble d’un même endroit, qui circulent dans les mêmes moyens de transport et qui arrivent autour d’un stade au même moment, c’est sûr que ça risque de poser problème, même à une jauge à 5.000. Mais tous ces gestionnaires d’équipements et ces organisateurs de compétitions, ce sont des spécialistes de la gestion des flux. Donc ce qu’on veut, c’est que les organisateurs nous proposent des arrivées échelonnées, des animations dans le stade pour pouvoir faire patienter les spectateurs, pour que [5000 personnes n’arrivent pas] par la même porte au même moment. Pour le moment, nous avons toutes les perspectives de championnat de football, de reprise de rugby dès le mois de septembre, de reprise des compétitions de cyclisme et de tennis qui sont aujourd’hui sur la table. Et nous travaillons avec tous ces organisateurs d’événements pour pouvoir leur donner la visibilité nécessaire, avec une jauge de 5.000, mais aussi avec une jauge plus importante parce qu’il faudra prendre en compte la clause de revoyure au 11 juillet et puis au mois d’août.“

La jauge pourrait évoluer en fonction de la situation épidémiologique nationale donc. Si les feux étaient au vert, alors un assouplissement serait possible dans les stades, avec pour horizon “la deuxième partie du mois d’août”, déclare le gouvernement. Ce qui écarte les finales de coupes nationales. Aujourd’hui, elles seraient censées se disputer avec 5000 personnes dans les gradins du Stade de France.