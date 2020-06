Maracineanu :”Les décisions sont prises par les instances”

Personne ne semble assumer la responsabilité d’avoir stoppé la saison 2019/2020 de Ligue 1. Chacun se renvoie la patate chaude. Aujourd’hui encore, en déplacement à Compiègne, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a expliqué au micro de BFMTV que les décisionnaires étaient la LFP et la FFF. “Les décisions sont prises par les instances. C’est ce qui s’est passé pour le football. Evidemment, ce n’est pas au ministère des Sports ou au gouvernement de faire le calendrier mais c’est à nous de donner une vision, une visibilité au sport qui s’encadre de manière plus large dans les contraintes qu’a connu notre société. Au niveau des transports, au niveau du croisement des populations, au niveau du confinement et des précautions qu’il fallait prendre dans un contexte sanitaire que l’on connaît.”