Cavani et Meunier stoppent avec le PSG le 30 juin ! (Marca et RMC)

Edinson Cavani et le PSG, c’est fini ! On ne reverra pas le Matador sous le maillot du PSG. C’est ce qu’affirme le site de Marca “en exclusivité” ce samedi après midi. L’attaquant uruguayen de 33 ans ne jouera pas les prolongations jusqu’en août, faisant une croix sur la Champions League notamment alors que le club est en quarts de finale.

Actuellement en Uruguay, Edinson Cavani, en fin de contrat le 30 juin avec le PSG, pense qu’il doit se concentrer sur son nouveau projet sportif et ne pas signer un avenant de deux mois avec Paris, explique le média sportif espagnol. Un futur projet qu’il doit encore dessiner. Meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 200 buts, Edinson Cavani s’arrête là, après sept saisons, selon Marca. Un choix acté par le PSG. Edinson Cavani reviendra dans quelques jours pour organiser son départ et dire au revoir à Paris. Une information inattendue et qui constitue un tremblement de terre pour les Rouge & Bleu si elle est avérée. Elle est semble l’être puisqu’elle est confirmée par RMC Sport depuis. Le média français ajoute Thomas Meunier dans la corbeille. Le Belge de 27 ans, en fin de contrat, est plus que pressenti au Borussia Dortmund.