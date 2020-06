Marotta (Inter) sur le transfert d’Icardi : “Au final nous étions tous satisfaits”

Dans le cadre du transfert de Mauro Icardi (27 ans) de l’Inter au PSG contre 50M€ (plus 5 à 8M€ de bonus), tout le monde est gagnant. Tel est le sentiment de Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l’Inter Milan, exprimé dans une interview sur Sky Sport. “Je dois dire que c’était une opération très positive. Elle est née d’un prêt avec option d’achat, exercé par le PSG même avec une remise. Au final, nous étions tous satisfaits : les Parisiens, le joueur et nous. Nous sommes tous heureux. Après tout, c’est un processus que nous avons commencé l’année dernière et qui s’est maintenant terminé comme tout le monde l’espérait.” Mauro Icardi est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024.