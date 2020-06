Marquinhos affiche une moyenne impressionnante de 2,4 points par match en L1

Marquinhos est l’un des cadres du PSG de Thomas Tuchel. Sur le terrain, Marqui peut évoluer en défense centrale ou au milieu de terrain. L’international brésilien est très souvent au rendez-vous et avec le départ de son compère –Thiago Silva – beaucoup estiment que le numéro 5 parisien va devenir le boss de l’effectif parisien et son capitaine. Marquinhos affiche d’ailleurs une moyenne impressionnante de 2,4 points par match en Ligue 1 depuis son arrivée à l’été 2013. Il est le leader de cette statistique pour les joueurs ayant joué au moins 100 matches en championnat de France depuis 2010. Auteur de trois buts cette saison, Marquinhos marque un but tous les 1,36 tir cadré en Ligue 1 ! (14 buts sur 19 frappes cadrées) soit le meilleur ratio sur les 10 dernières saisons, pour un joueur avec au moins 10 buts. Enfin, il est le joueur ayant gagné le plus de duels aériens cette saison en Ligue 1 (70).