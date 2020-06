Maurice (Rennes) sur Kouassi : “Je l’imaginais plus quitter Paris pour venir chez nous”

Formé au PSG, Tanguy Kouassi a finalement décidé de signer son premier contrat professionnel au FC Bayern Munich. Le défenseur central – qui évolue également au milieu de terrain – devrait signer un contrat de cinq ans avec le club bavarois. Mais le joueur de 18 ans aurait également pu poursuivre sa carrière en Ligue 1. Comme annoncé il y a quelques semaines, le Stade Rennais avait tenté de rentrer dans les négociations pour s’attacher les services du natif de Paris. Dans un entretien accordé à Ouest-France, le directeur sportif rennais – Florian Maurice – est revenu plus en détails sur l’intérêt du club breton pour Kouassi.

“Kouassi, c’était une belle opportunité, quand je suis arrivé j’ai dit: ‘On y va, il faut y aller, c’est une opportunité exceptionnelle’. Je savais qu’avec Paris, ça allait être difficile, mais franchement, je n’imaginais pas qu’il quitte Paris pour aller au Bayern. Je l’imaginais plus quitter Paris pour venir chez nous parce que je pense que le projet lui correspondait totalement. On ne garantit jamais rien à un joueur, je suis très honnête avec eux, je ne leur promets jamais qu’ils vont jouer, non. Un, c’est l’entraîneur qui fait l’équipe. Deux, ce n’est pas parce que tu arrives que tu seras titulaire. Je ne dis jamais ‘tu vas jouer tant de matches’, ce serait mentir. Kouassi va chercher un peu plus de temps de jeu et je pense qu’on lui proposait quelque chose de très intéressant.”