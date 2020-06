Mbappé offre un maillot à Pelé pour les 50 ans de sa troisième Coupe du Monde

Pelé, légende du football brésilien, est le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du Monde (1958, 1962, 1970). Le 21 juin 1970, il y a 50 ans, il remportait ainsi son troisième mondial pour rentrer dans l’histoire du football mondial. Un anniversaire qu’a tenu à fêter Kylian Mbappé via ses réseaux sociaux. Les deux hommes se connaissent via un sponsor commun, la marque de montre de luxe Hublot. Le numéro 10 parisien a ainsi posté une photo de lui avec un maillot de l’Equipe de France floqué à son nom et un petit mot pour Pelé. “Joyeux cinquantième anniversaire. Trois fois vainqueur de la Coupe du Monde. Roi” Un message qui va très certainement faire plaisir au Roi Pelé.