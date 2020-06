Mbappé participe au “Blackout Tuesday”

Le meurtre de George Floyd le 25 mai par un policier à Minneapolis provoque une vague de révolte au quatre coins des États-Unis. L’indignation est mondiale et nombre de clubs de football et de joueurs communiquent autour du hashtag #BlackLivesMatter. Parmi eux, Kylian Mbappé. Hier encore avec le tweet ci-dessous (un dessin de Faro). Il faut dire que l’attaquant du PSG gère lui-même ses comptes sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui c’est une journée “sans” nommée “Blackout Tuesday” qui permet de se réunir contre les violences policières et de réfléchir. Le champion du monde a rejoint le mouvement #blackouttuesday sur les réseaux sociaux.

“Mbappé a compris qu’il pouvait faire passer des messages sur ses réseaux“, commente sur lequipe.fr Yon Le Priol, directeur commercial de l’agence We Are Social. “Mais il y a eu une vraie évolution entre le Kylian de Monaco et le Kylian du PSG. On sent que sa communication est beaucoup plus maîtrisée, professionnelle et moins spontanée qu’il y a deux ans. On sent que son modèle, ce n’est plus d’être le gamin de 18 ans qui fait des stories lors des entraînements.”