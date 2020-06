Mediapro officialise un partenariat avec TF1 (Téléfoot)

Surprise, le diffuseur – nouveau venu en Ligue 1 et L2 – Mediapro a annoncé le nom de sa chaîne 100% football : Téléfoot ! Et ce n’est pas pour rien. Mediapro s’associe avec TF1 pour quatre ans au moins (2020-2024).

“Nous sommes très heureux d’annoncer la création de Téléfoot, la nouvelle Maison du football français, 100% dédiée au football, diffusée 7 jours sur 7. Ce partenariat avec TF1, première chaîne audiovisuelle française, c’est l’alliance naturelle de deux groupes reconnus dans le football. Grâce à notre savoir-faire éditorial et notre expertise technologique à la pointe de l’innovation, nous allons proposer aux fans un nouveau regard sur le football. Téléfoot, notre chaîne au service du football français, sera la destination incontournable pour tout suivre sur la Ligue 1 et la Ligue 2 et tout connaître du football français”, ont fait savoir dans un communiqué de presse Jaume Roures, Président-Fondateur du Groupe Mediapro et Julien Bergeaud, Directeur général de Mediapro Sport France.

Ce partenariat est axé sur trois axes : 1/Une licence de marque (le nom “Téléfoot“) 2/Un partenariat éditorial et de production 3/Un partenariat de “talents”. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront ainsi aux commentaires de 20 matchs de la Ligue 1 le dimanche soir dont les dix plus belles affiches de la saison.

Vendredi à 21h00 : un match de Ligue 1 sur Téléfoot

Samedi à 17h00 : un match de L1 sur Téléfoot

Samedi à 21h00 : un match de L1 sur Canal Plus

Dimanche à 13h00 : un match de L1 sur Téléfoot

Dimanche à 15h00 : 4 matches de Ligue 1 sur Téléfoot

Dimanche à 17h00 : un match de L1 sur Canal Plus

Dimanche 21h00 : un match de Ligue 1 sur Téléfoot

*Canal Plus aura le choix de la meilleure affiche sur 28 des 38 journées. Les dix premiers choix seront pour Téléfoot. Les plus grosses affiches hexagonales du PSG seront donc chez le nouveau diffuseur au nom historique.