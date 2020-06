Ménès : “Imaginons que Silva et Cavani fassent la chanson et que le PSG gagne la C1…”

Le PSG va tourner une page cette été, celui de ses 50 ans, avec plusieurs départs majeurs mais aussi deux finales de coupes nationales et un Final 8 de Ligue des champions. Un ensemble qu’il faudra juger dans sa globalité, prévient, Pierre Ménès.

“Cavani, c’est une légende, oui, mais il faut reconnaître que sur les deux dernières années c’était moins ça avec beaucoup de blessures, donc c’est une décision logique. Maintenant j’ai envie de voir ça dans une globalité. Il y a quand même six joueurs* (huit, ndlr) qui vont quitter le PSG. Kouassi a refusé de signer. Il va falloir recruter. Tout le monde connait ma passion pour Cavani (ironique), je voudrais juste rappeler que c’est le seul qui n’avait pas fait naufrage à Barcelone…“, a commenté Pierre Ménès lors du CFC. “Seront-ils en août en Ligue des champions ? On parle de six joueurs (8) encore une fois ! Imaginons que Thiago Silva et Edinson Cavani restent en août, qu’ils soient titulaires, qu’ils fassent la chanson et que le PSG gagne la Ligue des champions… Ils vont partir derrière ? Cavani il est capable de marquer trois buts…”

*Aouchiche, Cavani, Choupo-Moting, Kouassi, Kurzawa, Meunier, Rico (en fin de prêt) et Thiago Silva.