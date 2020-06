Ménès : “Je pense que choisir Icardi par rapport à Cavani, c’est logique”

Hier, le PSG a officialisé la signature de Mauro Icardi jusqu’en juin 2024. Cette arrivée définitive va pousser Edinson Cavani à se trouver un autre club, lui qui est en fin de contrat le 30 juin et qui ne sera pas prolongé par ses dirigeants. Pour Pierre Ménès, choisir Icardi plutôt qu’El Matador est un choix logique.

“Je pense que choisir Icardi par rapport à Cavani, c’est logique, parce qu’ils ont cinq ans et demi d’écart (Icardi à 27 ans, Cavani 33, ndlr). C’est quand même quelque chose d’important, note le consultant du CFC dans sa chronique Pierrot face Cam. Ce sont deux joueurs exclusivement attirés par le but mais qui ont des styles différents, avec une participation au jeu de Cavani, supérieure en tout cas en termes d’activité même si c’était moins le cas ces dernières années entre l’âge qu’il a et les blessures. Est-ce que ça sonne la fin de Cavani ? Ça sonne la fin de Cavani à 11 millions d’euros par an. Peut-être que s’il accepte une baisse de salaire de 50 à 60%, le club pourrait lui offrir une dernière année. Malgré tout ce qu’il a apporté au PSG […] est-ce que l’on peut raisonnablement imaginer Edinson Cavani titulaire indiscutable au PSG ? Je ne le crois pas.“