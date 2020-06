Ménès : “Kimpembe a quand même fait de très très gros matches en Coupe d’Europe”

En fin de contrat cet été, Thiago Silva va quitter le PSG après huit saisons. Il y a quelques jours, le Parisien expliquait que les Rouge & Bleu n’avaient pas dans l’optique de se renforcer à ce poste, souhaitant miser sur la charnière Kimpembe-Marquinhos, avec comme doublure Abdou Diallo et Thilo Kehrer. Pour Pierre Ménès, le PSG devra très certainement recruter pour compenser les départ d’O Monstro et Tanguy Kouassi, tout en encensant Presnel Kimpembe.

“L’inconstance de Kimpembe en Coupe d’Europe ne me saute pas aux yeux, à moins que l’on ait vraiment la mauvaise foi de lui imputer la main contre Manchester, où je le rappelle il est quand même dos au but. Sinon, il a quand même fait de très très gros matches en Coupe d’Europe, au Parc des Princes contre Messi, contre le Borussia Dortmund. Je trouve que c’est un peu un faux procès qu’on fait à Kimpembe, déclare Pierre Ménès dans sa pastille Pierrot Face Cam. Après, ce n’est pas tant le problème que Thiago Silva s’en aille, c’est aussi que Tanguy Kouassi a refusé de signer au PSG, donc c’est deux défenseurs centraux qui quittent le PSG. Un qui était une valeur sûre et un qui était très prometteur. Je pense que oui, il va falloir un recrutement.“