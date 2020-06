Ménès : “Milinkovic-Savic est un excellent joueur, un très bon technicien”

Cet été, le PSG devra très certainement recruter un milieu de terrain. Dans cette optique, le PSG s’intéresserait à Sergej Milinković-Savić. Mais l’achat du milieu de terrain de la Lazio Rome s’annonce compliqué. Pour Pierre Ménès, l‘international serbe est un très bon joueur même s’il n’est pas sûr que le PSG cherche vraiment un milieu de terrain cet été.

“Alors déjà, où est-ce qu’on a lu que le PSG voulait un milieu ? S’interroge le chroniqueur du CFC dans sa pastille Pierrot Face Cam. C’est une sorte d’extrapolation et de fantasme collectif. C’est possible. Je ne trouve pas que le milieu de terrain du PSG ait été si déficient cette année par rapport aux précédentes. Milinkovic-Savic est un excellent joueur, un très bon technicien, il a beaucoup d’abattages mais attention ce n’est pas un numéro 6. D’ailleurs, le problème, c’est que si on est toujours dans le fantasme de vouloir remplacer Thiago Motta…Des Thiago Motta, aujourd’hui, il n’y en a plus qu’un, c’est Busquets qui ne bougera pas du Barça. Donc oui pour prendre un milieu plus athlétique que Verratti et Gueye, parce que moi je trouve que ça manque un peu de taille quand même. Mais la Lazio n’était pas vendeuse la saison dernière je n’ai pas l’impression qu’elle le soit toujours cette année.“