Meunier annoncé à Dortmund avant la fin du mois (Bild)

“La participation à la Ligue des champions étant à nouveau assurée, Dortmund peut désormais commencer à planifier la nouvelle saison”, écrit Sport Bild. Et elle pourrait intégrer le belge Thomas Meunier (28 ans), en fin de contrat au PSG au 30 juin. Le BVB prévoit d’annoncer la nouvelle signature avant la fin du mois, rapporte le journal allemand. En raison notamment de la présence de compatriotes belges (Axel Witsel et Thorgan Hazard), le Diable Rouge a choisi Dortmund. Là, il pourra succéder à Achraf Hakimi à droite. Une place de titulaire l’attend. Bild estime les chances d’une signature au Borussia Dortmund à 99,9%. Reste à savoir si Thomas Meunier signera un avenant au PSG pour jouer jusqu’à la fin août. Ce qui n’apparaît pas certain aujourd’hui.