Meuren : Tuchel a toutes les dispositions pour réussir autant que Klopp”

Thomas Tuchel (46 ans) a fait l’objet d’une biographie en Allemagne. Le journal L’Equipe a interviewé un des deux auteurs de “Thomas Tuchel: Die Biografie”, Daniel Meuren, un journaliste du quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung. A ses yeux, le technicien “est devenu un homme toujours plus mystérieux” même si dans ses interventions publiques “il est remarquablement franc.” Sportivement, il lui promet un grand avenir.

“Tuchel agit sans doute de manière plus ferme encore, les compromis ne sont pas son truc”, juge le journaliste dans le journal sportif. “Il est encore un entraîneur assez jeune. Il est possible qu’il ait payé pour apprendre lors de certains grands matches européens, comme la saison dernière contre Manchester United. C’est pourquoi je pense que la victoire contre Dortmund était importante pour lui. Il connaîtra aussi des succès avec le PSG si le club lui en donne le temps. […] Et devenir l’égal de Klopp ? Ils sont très différents mais ont construit aussi des similarités. Nous pensons que les deux s’affronteront dans de très grands matches à l’avenir. Klopp est en avance actuellement parce qu’il maîtrise la manière d’enflammer non seulement les joueurs mais tout un club. Tuchel doit l’apprendre et accepter que cela fasse partie du travail. Il a toutes les dispositions pour réussir autant que Klopp.”