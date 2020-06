Micoud : “Je trouve que Marquinhos assume plus les choses que Silva”

Après huit saisons passées au PSG, Thiago Silva (35 ans) va quitter le club de la capitale, en fin de contrat. Contrairement à Jérôme Rothen, le consultant Johan Micoud pense qu’il faut lui permettre d’aller au bout de la saison avec le PSG en lui proposant un avenant à son contrat.

“Tous ceux qui ont débuté la saison au club pourront la finir avec un avenant. Ce serait bien qu’il puisse finir l’histoire, a commenté l’ancien meneur de jeu lors de l’EDS avant de louer son successeur comme capitaine. Je trouve que Marquinhos dégage plus d’énergie, plus d’ondes positives que Thiago Silva. Il apparaît plus comme un leader sur le terrain ou quand il prend la parole. Je trouve que Marquinhos assume plus les choses. C’est mon ressenti. Marquinhos dégage plus de sérénité et d’énergie. Je suis assez frustré par Thiago Silva, qui pour moi a des qualités exceptionnelles. Il est élégant, il anticipe. Mais dans les grands matches il n’a pas apporté le plus qu’il aurait dû apporter. Il devait emmener le PSG plus haut. Et il en était capable. Ça restera le petit point noir de sa carrière à Paris. Il recule alors que ce n’est pas un joueur lent et qui sait anticiper. Il était capable de jouer haut et d’être intransigeant. Il pouvait le faire mais à un moment il disparaissait... Marquinhos quand il va au duel, lui il dégage une force. Thiago Silva n’a pas cet impact alors qu’il devait dégager ça.”