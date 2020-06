Milinkovic-Savic, c’est toujours 100M€ ou “au revoir et merci” (CDS)

C’est reparti pour des rumeurs en chaîne. En considérant qu’un transfert de Sergej Milinkovic-Savic (25 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024) était possible, en cas d’offre qui satisferait tout le monde, le directeur sportif de la Lazio, Igli Tare, a relancé la machine médiatique. Ainsi le Corriere dello Sport, estime que l’intérêt de Manchester United, du PSG et du Real Madrid, pour le milieu de terrain serbe, se concrétise. Le journal sportif romain ajoutant que les Red Devils seraient devant tout le monde sur le dossier. Mais Sergej Milinkovic-Savic préférerait le Real Madrid qui pourtant ne le considère que comme une alternative à Paul Pogba. Le PSG et Leonardo ne seraient eux qu’en arrière-plan. Si la volonté des Biancocelesti (2e de la Serie A) est de retenir Milinkovic-Savic, Igli Tare surveille, et a une liste de successeurs possibles pour le Serbe, lit-on encore. Enfin les exigences du président Lotito ne changent pas: 100 millions d’euros ou “au revoir et merci”, explique le Corriere dello Sport. On est loin du pack à 80M€ incluant le latéral Adam Marusic évoqué par L’Equipe et repris par la Gazzetta dello Sport depuis.