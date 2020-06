Modric : “Je vois bien le PSG favori même s’il ne jouera pas d’ici août”

Qui remportera le Final 8 d’UEFA Champions League qui se profile à Lisbonne au mois d’août ? S’il est trop tôt pour établir des favoris, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Luka Modric, le milieu de terrain croate du Real Madrid met une pièce sur le PSG.

“Je vois bien le PSG, même s’il ne jouera pas d’ici août. C’est logique de dire Barcelone et le Bayern. Attention à l’Atletico de Madrid, et bien sûr parmi les favoris il y aura celui qui passera entre City et nous au Real“, a déclaré l’international qui aurait pu se passer de ce conseil à Kylian Mbappé : “Il a tout pour dominer la scène mondiale, l’avenir est à lui. Mais pour faire un saut en qualité, je pense qu’il doit aller dans un championnat où son équipe ne gagne pas aussi facilement.”