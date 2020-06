Morroni : “C’est maintenant derrière nous, il faut aller de l’avant”

La joueuse du PSG Perle Morroni (22 ans) a retrouvé le terrain à Saint-Leu-la-Forêt. Quasiment après trois mois d’arrêt à cause de la crise sanitaire. “Depuis quelques jours, avec Kadidiatou (Diani) et Marie-Antoinette (Katoto) on a repris les entraînements avec un préparateur physique. Pouvoir retrouver les terrains, ça fait beaucoup de bien et ça permet de s’aérer. Mes coéquipières me manquent. Notre quotidien aussi. Ce qui me manque par-dessus tout, c’est tout simplement de jouer au foot. De faire des matches et des jeux comme pendant des entraînements, explique la latérale à la PSG TV. Mais cette période m’a permis de me recentrer sur moi-même et de repartir sur de nouveaux objectifs.“

Comme pour la section masculine, les Parisiennes doivent se préparer à finir la saison stoppée par la pandémie de Covid-19. “Avant que le championnat ne soit arrêté, nous nous apprêtions à affronter Lyon dans un match décisif pour le titre de champion de France. Nous ne savons pas ce qui se serait passé. Mais tout ça est maintenant derrière nous et il faut aller de l’avant”, commente Perle Morroni.