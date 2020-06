Munich veut accueillir la finale de l’UEFA Champions League

Istanbul à priori hors course pour accueillir la finale de la Champions League (qui devait se jouer le 30 mai en Turquie), la candidature de Munich se fait plus nette quinze jours avant la décision finale. En effet, le Comité exécutif de l’UEFA devra déterminer le 17 juin les dates et modalités de la dernière ligne droite pour les coupes d’Europe stoppées par la crise sanitaire internationale. Et si Lisbonne est souvent cité, la ville accueillant le FC Bayern – un des favoris de la Champions League – entend faire valoir des atouts. C’est ce qu’explique le journal munichois TZ. “Il n’y a pas encore eu de demande officielle, mais selon nos informations, l’Allianz Arena serait prête à accueillir le mini-tournoi (Final 4 ou 8) des meilleurs d’Europe”, informe le journal allemand. Et donc fera candidature. La finale de la reine des compétitions de clubs se jouera le 22 ou le 29 août.

Pour rappel, il reste encore à jouer en UEFA Champions League quatre huitièmes de finale retour (Juventus / OL, Manchester City / Real Madrid, FC Barcelone / Naples et Bayern / Chelsea) alors que le PSG, le RB Leipzig, l’Atalanta Bergame et l’Atlético de Madrid sont déjà qualifiés pour les quarts de finale.