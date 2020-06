Navas : “Nous avons un seul but, c’est de gagner, gagner et gagner tout le temps”

Depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Keylor Navas est sans conteste le titulaire indiscutable dans les cages du PSG. Décisif à de nombreuses reprises avec le club de la capitale, le portier de 33 ans fait l’unanimité aux yeux des supporters parisiens et observateurs de football. Depuis le Costa Rica – où il a passé son confinement – l’international costaricien est revenu sur de nombreux sujets (son entraînement, son arrivée au PSG et la Ligue des champions) en compagnie des deux vainqueurs du concours ALL, et de la journaliste de beIN SPORTS, Anne-Laure Bonnet.

Son entraînement en cette période de crise sanitaire

Navas : “Je cours énormément. Plus que dans toute ma vie ! C’est important de maintenir notre condition physique, donc je cours tous les jours. Certains jours un peu plus que d’autres, en essayant de bien gérer tout ça pour qu’il n’y ait pas de blessure. Quand nous allons reprendre la compétition, je pense que nous allons prendre peu de temps pour reprendre le rythme car nous sommes tous bien physiquement. Nous les gardiens, avons un un travail spécifique. Mais si je suis en bonne condition physique, cela m’aidera à redevenir rapidement un chat sur ma ligne de but.”

Son arrivée au PSG

Navas : “Quand je suis arrivé à Paris, j’ai signé mon contrat et j’ai passé ma visite médicale. Ensuite, on a été à l’hôtel pour tourner une annonce que le club allait utiliser pour me présenter. Pour moi, ça a été des moments et des sensations uniques car j’arrivais dans un nouveau club et j’ai vu les gens très heureux de me voir ici. En tant que personne et footballeur, quand vous arrivez dans un nouvel endroit et que les gens vous disent qu’ils sont heureux de votre arrivée et ils me remercient d’être à Paris. Quand je vois la reconnaissance des gens dans la rue, ils sont heureux du travail que je réalise, de mes efforts. Ils savent que je donne le maximum et ils sont à fond avec moi. Cela me rend heureux de voir ça. Ensuite, cette année nous avons remporté le championnat, c’est quelque chose de très beau. On aurait voulu le finir mais cela n’a pas pu se faire à cause de cette période compliquée. Mais c’est un titre en plus dans ma carrière, le premier en France. J’espère qu’il y en aura d’autres car nous avons un seul but ,c’est de gagner, gagner et gagner tout le temps.”

Qu’est ce qu’il ferait en cas de victoire du PSG en Ligue des champions

Navas : “Je remercierai Dieu de m’avoir donné une nouvelle chance. Je sais que c’est difficile mais ce n’est pas impossible. Donc on est prêts à lutter dans cette compétition. Je sais que mes coéquipiers sont très motivés. Ils travaillent beaucoup chez eux car ils connaissent l’importance de cette compétition pour nous. C’est important pour l’équipe et le club et les supporters. Nous connaissons notre responsabilité. Donc on donne le maximum chez nous pour entretenir notre forme physique et maintenir notre concentration. Si Dieu le veut, je demande surtout de la santé pour qu’on puisse atteindre nos objectifs.”