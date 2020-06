Neil Lennon confirme que le Celtic pourrait aller jouer en France

Après deux premiers matches de préparation contre ses moins de 19 ans (à priori le jeudi 9 juillet) et Le Havre (à priori le dimanche 12 juillet), le PSG doit monter en intensité avec des rencontres plus relevées. L’Equipe a rapporté que des discussions étaient engagées avec Anderlecht et le Celtic dans cette perspective. Deux matches amicaux qui pourraient par ailleurs se jouer au Parc des Princes.

Neil Lennon, l’entraîneur du Celtic Glasgow, a confirmé que son équipe pourrait affronter des Français et que la France était effectivement une destination possible pour son équipe. “Nous pourrions envisager d’aller à l’étranger pour obtenir des matches. Il pourrait être difficile de jouer en Angleterre, car il faudrait attendre la fin de leur saison avant de penser à organiser des matches avec eux. Mais nous pouvons voir avec les équipes françaises et néerlandaises. Leurs saisons ont été réduites et ils seront dans la même position que nous, c’est donc quelque chose que nous allons certainement creuser.”