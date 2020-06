Nenê : “Je suis tombé amoureux du PSG”

Lors de son passage au PSG entre août 2010 et janvier 2013, l’ancien Parisien – Nenê (112 matches : 48 buts et 34 passes décisives) – aura marqué les supporters des Rouge et Bleu par ses dribbles, ses passes décisives et ses buts. Dans un entretien accordé à PSG TV, l’actuel joueur de Fluminense est revenu ses trois années avec le maillot parisien et sur sa relation avec les supporters. Le joueur de 38 ans a également donné son avis sur les chances du PSG en C1. Extraits choisis.

Son arrivée au PSG

Nenê : “C’était un moment spécial, j’avais fait une bonne saison à Monaco (…) C’est différent, tu ressens des sensations et l’amour des supporters. C’est comme si j’avais déjà été là-bas depuis des années. Il y avait de la pression mais j’aime bien, c’était un défi et j’aimais beaucoup (…) Dès la première année c’était incroyable. Le groupe, le staff et les coéquipiers m’ont aidé afin de bien commencer la saison.”

La transition du PSG avec l’arrivée des Qataris en 2011

Nenê : “Pour moi, Paris était déjà un grand club, mais il n’y avait pas les structures d’aujourd’hui. Le club était bien, il y avait des bons joueurs et une bonne équipe. On était à l’aise, on avait de la bonne ambiance, le coach Kombouaré était vraiment quelqu’un d’humain, je l’adore. Il nous a tous aidé. On n’avait pas un groupe pour jouer tout le Championnat et pour jouer toute la saison à haute intensité. J’ai vécu de manière tranquille et facile. Et puis avec la transition un an après, les choses avaient changé notamment le Camp des Loges et la mentalité. Depuis le début, ils (les actionnaires) savaient où ils voulaient arriver (…) Il n’y a pas beaucoup de monde qui a vécu l’ancien et le nouveau Paris, pour moi c’est un honneur.”

Sa relation avec les supporters du PSG

Nenê : “Je pense que l’amour était vraiment mutuel entre les supporters, la ville et moi, comme si c’était un mariage. Je me sentais joyeux en jouant au Parc des Princes et en régalant les supporters. Moi, je suis tombé amoureux du club. J’ai senti ça depuis mon premier match et pas seulement grâce aux buts et passes décisives. J’étais toujours ouvert aux supporters. Je voulais que l’amour soit réciproque.”

Son avis sur les chances du PSG en Ligue des champions

Nenê : “Je pense que cette année est un peu frustrante avec l’arrêt de la saison au meilleur des moments pour l’équipe. Quand ils ont gagné face au BVB, j’ai senti un groupe, il était ensemble. Cette année je sens que l’équipe en veut plus pour gagner. Ce n’est pas facile car tu affrontes les meilleures équipes du monde (Barcelone, Manchester City, Liverpool…). Mais je pense que cette année le PSG a joué un bon football.”

Sa complicité avec Neymar

Nenê : “Je suis fier de le voir au PSG. On a commencé à être ami depuis longtemps. Il m’avait vu joué à Santos et moi je ne le savais pas. Notre amitié a commencé à ce moment-là (…) C’est la personne que j’ai adoré, il a un coeur incroyable. On a commencé cette complicité, on a fait des matches de charité ensemble. Je suis vraiment fier qu’il porte le même maillot que moi au PSG. C’est pour ça qu’il doit gagner la Ligue des champions pour nous faire un cadeau.”

Intéressé par une place dans l’organigramme du club ?

Nenê : “C’est avec plaisir, on peut avoir des surprises mais ça dépend de vous aussi (rires), c’est une chose que j’ai en tête et on va voir. Si les deux parties sont contentes, je n’aurais aucun doute pour venir.”