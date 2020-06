Neymar devrait bien encore être au PSG la saison prochaine (LP)

C’est l’un des noms qui fait les choux gras de la presse sportive mondiale quand on parle du PSG, Neymar. Ce lundi soir, le Parisien explique – malgré ce que pense la presse catalane – que le Brésilien (28 ans) devrait bien poursuivre l’aventure parisienne pour une quatrième année. Mais pour l’instant, il n’est pas question de prolongation de contrat. Si son compère de l’attaque – Kylian Mbappé – “a engagé des discussions avec les dirigeants parisiens depuis plusieurs mois” pour une prolongation de contrat indique le quotidien francilien, en ce qui concerne Neymar, c’est au point mort. “Nous n’avons pas eu la chance de parler de quoi que ce soit“, indique l’entourage du numéro 10 parisien. “À Paris, on estime qu’il reste encore du temps pour entamer des pourparlers et jeter les bases d’un accord de prolongation“, conclut le Parisien.