Neymar Jr se dit prêt à “écrire l’histoire” avec le PSG

Le PSG a encore une mission cette saison: “écrire l’histoire”. C’est Neymar qui le dit alors que la reprise de l’entraînement se profile au camp des Loges après une batterie de tests. Lundi, le numéro 10 brésilien sera au milieu de ses coéquipiers. Il a beaucoup travaillé sa condition physique avec une idée en tête : triompher en UEFA Champions League avec le PSG au mois d’août, à Lisbonne. Le Final 8 débutera le 12 août.

“Cette période était atypique, mais l’objectif principal était de rester en bonne santé, avec un corps et un esprit stables. Je suis prêt à revenir et motivé, très concentré sur la Ligue des Champions, bien sûr. Nous avons un groupe solide, nous avons obtenu une qualification historique avec la même intensité et le même dévouement, mais la ferveur du match me manque. Je suis impatient de retrouver le terrain et, si c’est la volonté de Dieu, entrer dans l’histoire”, affirme Neymar Jr sur son site officiel.