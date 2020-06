Neymar troisième sportif ayant touché le plus d’argent sur Instagram durant le confinement

Neymar compte 139 millions de fans sur son compte Instagram. Et pendant le confinement, Neymar a été le troisième sportif qui a touché le plus d’argent sur Instagram durant le confinement grâce à des publications sponsorisés selon un rapport de l’agence britannique Attain. Sur la période du 12 mars au 14 mai, le numéro 10 parisien a donc touché 1,3 million d’euros. Il est devancé par deux autres footballeurs, Cristiano Ronaldo (2, 1 millions d’euros et Lionel Messi (1,5 million d’euros). Aucun autre joueur du PSG ne figure dans ce classement mais trois anciens oui : David Beckham (454.000 euros), Zlatan Ibrahimovic (7e, 207 000 euros) et Dani Alves (9e, 150 000 euros).