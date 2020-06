Noël Le Graët aimerait que la finale de Coupe de France se joue devant du public

La saison 2019-2020 du PSG n’est pas encore terminée. Il reste les finales de Coupes nationales et le final de la Ligue des Champions à jouer pour les Parisiens. Alors que le gouvernement avait, dans un premier temps expliqué qu’il ne pourrait pas y avoir de supporters dans les stades avant septembre, Roxana Maracineanu – Ministre des sports – a fait savoir il y a quelques jours qu’une présence de public dans les stades pourrait être considérée durant le mois de juillet. Noël Le Graët – président de la FFF -espère que des supporters pourront être présents au Stade de France pour la finale de Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne (le 8 août). “Une finale de coupe de France avec un nombre limité de supporters ? Bien sûr, c’est ce qu’on va demander. C’est mon souhait en tout cas. On a des contacts avec l’État, lance le président de la FFF pour l’AFP. Ils pourront peut-être nous permettre de parler de jauge soit pour le début de championnat, soit pour les matches de Coupe. On est en conversation permanente, avec des avancées qui me paraissent positives.“