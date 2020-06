Noël Le Graët espère une jauge “plus large de supporters” pour les finales de Coupes

Ce samedi, Matignon a fait une annonce qui concerne le sport. À partir du 11 juillet, les stades pourront rouvrir avec une capacité maximum de 5000 personnes. Ce qui veut dire que les deux finales de coupes nationales, la Coupe de France (normalement le 24 juillet) et La Coupe de la Ligue (à priori le 31 juillet) devraient pouvoir accueillir 5000 supporters au Stade de France. Mais Noël Le Graët, président de la FFF, espère encore que cette jauge sera revue nettement à la hausse.

“La réouverture des stades à partir du 10 juillet, avec le retour des spectateurs limités à 5.000 personnes, représente également une étape importante dans l’organisation des matches à venir. Ce développement permet d’envisager une ouverture prochaine plus large d’accueil des spectateurs concernant la finale de la Coupe de France masculine fin juillet, la finale de la Coupe de la Ligue, les demies et la finale de la Coupe de France féminine début août ainsi que la reprise des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 programmés fin août”, déclare Le Graët dans un communiqué divulgué par l’Equipe.