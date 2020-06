Obraniak : “Cavani fait partie des trois plus grands attaquants de l’histoire du PSG”

Edinson Cavani va quitter le PSG après sept saisons et un titre de meilleur buteur de l’histoire du club (200 buts). Où placer l’Uruguayen dans la hiérarchie des meilleurs attaquants de l’histoire des Rouge & Bleu. Pour Ludovic Obraniak, El Matador est sur le podium derrière George Weah et Pedro Miguel Pauleta.

“C’est très subjectif et générationnel. Pour moi, qui ai vu la génération Weah, Pauleta, Ibrahimovic et Cavani, je pense qu’Edinson Cavani fait partie des trois plus grands attaquants de l’histoire du PSG parce que j’associe aussi le joueur à l’homme, assure l’ancien lillois devenu consultant sur le plateau de L’EDS. Déjà, il est le meilleur buteur de l’histoire du club, ce qui n’est pas négligeable, et aussi parce qu’il a une cote de popularité et d’amour au PSG. Si vous voulez un classement, pour moi c’est Weah, Pauleta et Cavani.“