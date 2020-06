Obraniak : “Le PSG a besoin d’un autre profil que celui de Tanguy Ndombele”

Hier, le nom de Tanguy Ndombele est revenu dans les rumeurs mercato autour du PSG. Pour renforcer son milieu de terrain, les Rouge & Bleu songeraient à l’ancien Lyonnais qui est en difficulté à Tottenham où ses relations avec son entraîneur – José Mourinho – sont ultra tendues. Mais pour Ludovic Obraniak cette piste n’est pas la bonne pour le PSG, Ndombele n’étant pas le profil recherché par le club parisien.

“Ce garçon brille par son irrégularité. Il a un réel potentiel, on parle de lui depuis longtemps. Mais le PSG a besoin d’un autre profil que celui de Tanguy Ndombele, relate Obraniak sur la Chaîne l’Equipe. Ils ont besoin d’un ratisseur, de quelqu’un qui puisse compenser l’activité offensive assez forte et notamment le manque de remplacement défensif de certains joueurs. Ils ont besoin d’un mec fort et qui a inintelligence de pouvoir réduire les espaces.”