Obraniak : “Ne pas prolonger Cavani et Silva, ça peut vous revenir comme un boomerang”

Comme Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi, Eric Maxim Choupo-Moting ou Sergio Rico, Thiago Silva et Edinson Cavani sont en fin de contrat avec le PSG au 30 juin. Leonardo doit donc gérer ces cas alors que la saison va s’étirer deux mois avec des échéances capitales : deux finales de coupes nationales et un Final 8 de Ligue des champions. Pour l’ancien meneur de jeu devenu consultant, Ludovic Obraniak, Thiago Silva et Edinson Cavani doivent absolument en être.

“Ne pas prolonger Cavani et Thiago Silva, ça peut vous revenir à la figure comme un boomerang. Je ne fais pas de la charité chrétienne mais ces joueurs là ont participé à une aventure. Je suppose que Thiago Silva, même s’il n’est pas sorti grandi de l’histoire de la baisse des salaires, et Cavani sont deux joueurs appréciés par le groupe du PSG. Ne pas les prolonger pour la fin de la Ligue des champions peut provoquer une scission”, a prévenu Ludovic Obraniak dans l’Equipe du soir. “Les joueurs veulent terminer la saison avec ces deux joueurs. On peut parler argent, mais Thiago Silva il t’a coûté 100M€ sur huit ans, tu n’es plus à 3M€ près… A mon sens, pour la santé mentale du groupe ils doivent finir la saison, on parle quand même d’une cohésion. Ils ont une importance dans le groupe.”