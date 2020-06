Officiel – Alana Cook prêtée pendant quelques mois à l’OL Reign

Arrivée chez les Féminines du PSG en janvier 2019 – et sous contrat jusqu’en 2022 – Alana Cook a été prêtée pendant quelques mois à l’OL Reign, aux Etats-Unis. La durée du prêt n’a pas été précisée. La franchise américaine – détenue par l’Olympique Lyonnais – a officialisé ce court prêt dans un communiqué. Peu utilisé par Olivier Echouafni (13 apparitions depuis son arrivée), la joueuse de 23 ans va rejoindre l’OL Reign afin de disputer le tournoi Challenge Cup organisé dans l’Utah, qui aura lieu vers fin juin. L’international U23 des États-Unis a déjà rejoint ses nouvelles coéquipières en stage de pré-saison à l’université de Missoula, dans le Montana.

“Je suis très heureuse de rejoindre OL Reign pour cette saison et ce tournoi. Je pense que ce sera une excellente occasion pour moi de continuer à évoluer et à m’améliorer. Je suis super excitée de rejoindre un environnement d’équipe et une culture formidable”, a déclaré Alana Cook au site officiel du club américain. De son côté, le club de la capitale n’a pas encore officialisé ce prêt.