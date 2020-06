Officiel – Ayoub Yousfi s’engage au SCO Angers jusqu’en 2023

Après les départs de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, un autre joueur du centre de formation quitte le PSG. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Ayoub Yousfi (17 ans) a signé son premier contrat professionnel avec le SCO Angers, comme l’a indiqué l’équipe de Ligue 1 sur son site internet. Un an après son arrivée au PSG, il a paraphé un contrat de trois ans avec le club angevin, soit jusqu’en 2023. Il pourra notamment disputer l’UEFA Youth League avec les U19 du SCO la saison prochaine. En fin de contrat stagiaire avec le PSG, le milieu offensif avait disputé 17 rencontres en 2019-2020, réparties entre Championnat (10), Youth League (3), Gambardella (2), et Premier League International Cup (2).