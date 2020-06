Officiel – La LFP dévoile le calendrier général des compétition 2020-2021

Attendu depuis plusieurs jours, la LFP vient de dévoiler – via un communiqué – le calendrier général de la prochaine saison de Ligue 1. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, la saison 2020-2021 débutera bien le week-end du 22 août. “En lien avec l’UEFA et en raison des finales d’Europa League et de Champions League prévues respectivement les 21 et 23 août, le déroulé de cette première journée subira quelques aménagements pour éviter les concurrences de programmation.”, indique l’instance dans son communiqué. Cinq journées se dérouleront en semaine (J15, J17, J18, J20 et J23). Enfin, la saison se terminera le 23 mai 2021. Dans son communiqué, la LFP a également officialisé la date de la finale de la dernière Coupe de la Ligue entre le PSG et Lyon, le 31 juillet à 20h45 au Stade de France.

Le calendrier de Ligue 1 2020-2021

1ere journée : 23 août

2e journée : 30 août

3e journée : 12 septembre

4e journée : 20 septembre

5e journée : 27 septembre

6e journée : 04 octobre

7e journée : 18 octobre

8e journée : 25 octobre

9e journée : 01 novembre

10e journée : 08 novembre

11e journée : 22 novembre

12e journée : 29 novembre

13e journée : 06 décembre

14e journée : 13 décembre

15e journée : 16 décembre

16e journée : 20 décembre

17e journée : 23 décembre

18e journée : 06 janvier

19e journée : 10 janvier

20e journée : 20 janvier

21e journée : 24 janvier

22e journée : 31 janvier

23e journée : 03 février

24e journée : 07 février

25e journée : 14 février

26e journée : 21 février

27e journée : 28 février

28e journée : 07 mars

29e journée : 14 mars

30e journée : 21 mars

31e journée : 04 avril

32e journée : 11 avril

33e journée : 18 avril

34e journée : 25 avril

35e journée : 02 mai

36e journée : 09 mai

37e journée : 16 mai

38e journée : 23 mai

Le communiqué de la LFP





Réuni le vendredi 26 juin 2020, le Conseil d’Administration de la LFP a pris acte des décisions de l’Assemblée Générale de la LFP du 23 juin et de l’Assemblée Fédérale du 26 juin, et en conséquence relégué le Amiens SC et le Toulouse FC en Ligue 2 BKT et confirmé la montée en Ligue 1 Uber Eats du FC Lorient et du RC Lens.

Le Conseil d’Administration de la LFP a ensuite adopté le calendrier général des compétitions de la saison 2020/2021.

Ligue 1 Uber Eats

En Ligue 1 Uber Eats, la 1ère journée de la saison 2020/2021 est programmée le week-end du 22 et 23 août 2020. En lien avec l’UEFA et en raison des finales d’Europa League et de Champions League prévues respectivement les 21 et 23 août, le déroulé de cette première journée subira quelques aménagements pour éviter les concurrences de programmation.

Cinq journées de Ligue 1 Uber Eats (J15, J17, J18, J20 et J23) auront lieu en semaine.

La 17ème journée, programmée le mercredi 23 décembre 2020, sera la dernière journée de l’année civile avant la trêve hivernale. La reprise du championnat en 2021 (18ème journée) aura lieu en semaine, le mercredi 6 janvier 2021.

La dernière journée des matchs aller (19ème journée) aura lieu le week-end du 9 janvier 2021 tandis que la première des matchs retour (20ème journée) aura lieu le mercredi 20 janvier 2021.

La 38ème et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2020/2021 a été placée au dimanche 23 mai 2021 (multiplex).

Les Barrages de Ligue 1 Uber Eats, opposant le 18ème de la saison de Ligue 1 Uber Eats au vainqueur des Play-offs de Ligue 2 BKT, sont eux fixés les jeudi 27 mai (aller) et dimanche 30 mai 2021 (retour).

Coupe de la Ligue BKT

La 26ème finale de la Coupe de la Ligue BKT entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, initialement prévue le samedi 4 avril 2020 et reportée en raison de la crise sanitaire, se déroulera le vendredi 31 juillet 2020 à 20h45 au Stade de France.