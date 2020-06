Officiel – la Ligue 1 se jouera bien à 20 la saison prochaine

À la fin du mois d’avril, les instances du football français et le gouvernement ont décidé de mettre un terme à la Ligue 1 alors qu’il restait encore 10 matches (11 pour le PSG et Strasbourg). Un classement a également été défini avec un coefficient matches joués / points gagnées. Une décision qui n’a pas plus à certains clubs (Lyon, Toulouse et Amiens). Les deux derniers cités ayant même contestées leur relégation, souhaitant que la Ligue 1 2020-2021 se joue ) à 22 équipes. Mais, ce mardi, la LFP a communiqué à ce sujet. La Ligue de Football Professionnel a ainsi décidé que la prochaine saison de championnat de France se jouera à 20 clubs. “Réunie ce mardi 23 juin, l’Assemblée Générale de la LFP a adopté à une majorité de 74,49% des voix exprimées la résolution proposée par le Conseil d’Administration de maintenir le format de la Ligue 1 à 20 clubs pour la saison 2020/2021“, indique la LFP dans un communiqué.

Le communiqué de la LFP

Réunie ce mardi 23 juin, l’Assemblée Générale de la LFP a adopté à une majorité de 74,49% des voix exprimées la résolution proposée par le Conseil d’Administration de maintenir le format de la Ligue 1 à 20 clubs pour la saison 2020/2021.

Ce vote est intervenu après un examen approfondi des enjeux sportifs d’une Ligue 1 à 20, 21 ou 22 clubs sur le calendrier des compétitions 2020/2021 et les conséquences sur la santé des joueurs.

Cet examen a porté également sur les impacts financiers, la répartition des droits audiovisuels ainsi que sur les répercussions contractuelles avec les diffuseurs de la Ligue 1.

Suite à cette décision et à l’issue de l’Assemblée Fédérale de la FFF du 26 juin, la LFP réunira ce même 26 juin un Conseil d’Administration qui adoptera le calendrier général des compétitions pour la saison 2020/2021.