Officiel – La période des transferts entre clubs français ouvrira le 8 juin

La pandémie de Covid-19 a eu de nombreuses conséquences dans le monde football et notamment sur la période des transferts. Alors que le mercato estival n’avait pas encore de dates officielles, le Conseil d’Administration de la LFP s’est réuni aujourd’hui afin de déterminer la dates d’ouverture de la période des transferts pour les clubs français. Ainsi, comme le rapporte la LFP dans un communiqué, le “CA de la LFP a décidé d’ouvrir dès le lundi 8 juin 2020 la période des transferts entre clubs français.” La date de fermeture n’a pas été précisée. L’instance précise qu’un “prochain Conseil d’Administration fixera l’ouverture de la période internationale et la clôture définitive du marché au regard des décisions de la FIFA et des discussions en cours avec les autres ligues européennes.”