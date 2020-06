Officiel – Nagera et Alloh signent leur premier contrat professionnel au PSG jusqu’en 2023

C’est désormais officiel, Kenny Nagera et Teddy Alloh ont signé leur premier contrat professionnel avec le PSG. Le club de la capitale a officialisé ces signatures via son site internet. Kenny Nagera a paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2023. L’attaquant de 18 ans a notamment réalisé une belle saison chez les U19 avant l’arrêt des compétitions. De son côté, Teddy Alloh a également signé son premier contrat professionnel jusqu’au 30 juin 2023. Le défenseur central de 18 ans – qui évolue également en latéral gauche – avait intégré le Centre de Préformation des Rouge et Bleu en 2015. Le PSG félicite ses deux Titis pour cette signature et leur “souhaite une carrière professionnelle pleine de succès avec les Rouge et Bleu.”