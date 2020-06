Officiel – Silva, Choupo-Moting et Rico poursuivent l’aventure jusqu’à la fin de la saison

Contrairement à Edinson Cavani et Thomas Meunier, Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting et Sergio Rico – en fin de contrat le 30 juin – ont décidé de poursuivre l’aventure avec le PSG jusqu’à la fin août afin de participer aux finales de coupes nationales (24 et 31 juillet) et au Final 8 de la Ligue des Champions (12 au 23 août). Ce lundi soir, le PSG a officialisé la prolongation pour les deux prochains mois de ses trois joueurs. Dans son communiqué le PSG “se félicite de la prolongation du contrat de ses trois joueurs et leur souhaite une fin de saison couronnée de succès sous les couleurs du Paris Saint-Germain.”