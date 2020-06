Pagliari : “Marquinhos va prendre le leadership au PSG”

Comme chaque semaine, la journaliste Isabela Pagliari a tenu sa chronique sur Europe 1 afin de parler des Brésiliens de la Ligue 1… et notamment du PSG. Il faut dire que via le JDD, Leonardo, directeur sportif brésilien du PSG, a donné les caps du club. Ce sera notamment un avenir sans Thiago Silva, capitaine brésilien, qui verra lui succéder un autre axial brésilien, Marquinhos. Quant au numéro 10 brésilien du PSG, un certain Neymar… il est rentré en toute discrétion en France.

“Les informations que j’ai eues, c’est que Thiago il va prolonger pour finir la saison, a commenté la journaliste brésilienne sur les ondes. Marquinhos il est parti en avion privé avec toute la famille à Saint-Tropez. Marco Verratti a aussi loué une maison là-bas. Il y a Lavezzi, et la femme de Kevin Trapp qui est brésilienne. Ce sont des amis. Et il ne faut pas oublier que les joueurs du PSG sont actuellement en vacances. Ils profitent du soleil. Avec le départ de Thiago Silva, Marquinhos va prendre le leadership. Ça fait quelques années déjà qu’il est vice-capitaine. Marquinhos il est prêt pour être cette homme là, c’est aussi la volonté du club. Il est très proche du PSG, des supporters, il est très engagé. Il va assumer ce rôle de capitaine. Neymar ? Il est rentré en France mais on ne sait pas ce qu’il va faire cette semaine. On ne sait pas s’il va rester dans sa maison à Bougival ou voyager. Mais c’est bien, il n’y a pas de polémique, il est rentré en France neuf jours avant la reprise.”