Pagliari : “Neymar est vraiment engagé, impliqué”

Isabela Pagliari a tenu sa chronique hebdomadaire sur les Brésiliens de la Ligue 1 sur Europe 1. La journaliste brésilienne a tenu à souligner le niveau d’implication de Neymar, qui s’est préparé à être performant avec le PSG en Ligue des champions. “Neymar est vraiment engagé, impliqué dans l’histoire du PSG en cette période. Il se sent très soudé avec le groupe, il sent très bien au PSG en ce moment. Il s’est exprimé via son site internet. On a vraiment hâte de le revoir jouer. Il a passé trois jours à Saint-Tropez mais il est déjà de retour à Paris. Il a passé quelques bons moments, mais avec sagesse. Il sait que c’est le moment du retour.”