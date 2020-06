Paredes : “J’ai encore des grands objectifs, comme celui de gagner la Ligue des Champions”

Leandro Paredes fêtait hier ses 26 ans. Pour marquer le coup, le milieu de terrain argentin a réalisé une fête dans un restaurant de Paris – le César – où plusieurs de ses coéquipiers du PSG étaient présents comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. L’ancien de la Roma a également donné une interview à la chaîne youtube de Giaco où il a dévoilé ses souhaits pour la suite de sa carrière. “J’ai encore des grands objectifs, comme celui de gagner la Ligue des Champions, et gagner un titre majeur avec l’Argentine. Et la dernière étape, ce sera un retour à Boca Juniors.”

L’international argentin (24 sélections, trois buts) a également expliqué qu’il aimerait bien voir Neymar porter un jour le maillot de Boca Juniors. “Si je devais ramener un joueur du PSG, c’est Neymar bien évidemment. Mais il ne me parle pas trop de Boca (rires). C’est plus le cas de Cavani, ou de Ander Herrera, qui suivent le club de près, comme des fans.”